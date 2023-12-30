Тиждень тому жила тут: Єфросиніна показала готельний номер у Харкові, який зруйнували росіяни

Телеведуча тиждень тому була в Харкові.

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Ще тиждень тому Єфросиніна зупинялася в цілому готелі / Колаж Главред, фото Instagram / mashaefrosinina

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна відреагувала на черговий підлий обстріл України та її цивільної інфраструктури російськими окупантами.

У суботу, 30 грудня, росіяни вдарили ракетами по центру Харків. В результаті удару постраждали 16 осіб.

На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала готельний комплекс Kharkiv Palace Hotel і відзначила місця в готелі, в яких вона була всього тиждень тому.

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Маша Єфросиніна показала свій номер / скріншот Instagram / mashaefrosinina

Зруйнований готель Харкова / Маша Єфросиніна показала свій номер / скріншот Instagram / mashaefrosinina

Ракетний удар 29 грудня

Нагадаємо, вночі 29 грудня росіяни атакували Україну за допомогою дронів і ракет. Вибухи сталися у Львові, Харкові, Черкасах та інших містах.

Як повідомляв Главред, окупанти здійснили три хвилі ракетних ударів по Харкову в п'ятницю вранці. Внаслідок цього у місті зафіксували 22 Прильоти ракета. Атаки були спрямовані на цивільні об'єкти.

Також харківські рятувальники врятували чоловіка, якого затиснула бетонна брила зруйнованої будівлі під час ракетного удару Росії. Співробітники ДСНС швидко та професійно звільнили потерпілого, використовуючи спеціальне обладнання для розбирання завалів.

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