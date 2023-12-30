Тиждень тому жила тут: Єфросиніна показала готельний номер у Харкові, який зруйнували росіяни

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна відреагувала на черговий підлий обстріл України та її цивільної інфраструктури російськими окупантами.
У суботу, 30 грудня, росіяни вдарили ракетами по центру Харків. В результаті удару постраждали 16 осіб.
На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала готельний комплекс Kharkiv Palace Hotel і відзначила місця в готелі, в яких вона була всього тиждень тому.
Ракетний удар 29 грудня
Нагадаємо, вночі 29 грудня росіяни атакували Україну за допомогою дронів і ракет. Вибухи сталися у Львові, Харкові, Черкасах та інших містах.
Як повідомляв Главред, окупанти здійснили три хвилі ракетних ударів по Харкову в п'ятницю вранці. Внаслідок цього у місті зафіксували 22 Прильоти ракета. Атаки були спрямовані на цивільні об'єкти.
Також харківські рятувальники врятували чоловіка, якого затиснула бетонна брила зруйнованої будівлі під час ракетного удару Росії. Співробітники ДСНС швидко та професійно звільнили потерпілого, використовуючи спеціальне обладнання для розбирання завалів.
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