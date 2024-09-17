"Тиждень, сповнений страху, болю і сліз": в італійської супермоделі виявили рак

Б'янка Балті намагалася всіма силами обдурити онкологію, але хвороба була невблаганною.

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Бьянка Балті новини - Бьянка Балті повідомила про рак 3 стадії / колаж: Главред, фото: instagram.com/biancabalti

Наприкінці 2022 року зірка світових подіумів Бьянка Балті пройшла повну мастектомію (видалення молочних залоз - прим. редактора) після того, як у неї знайшли генетичну схильність до раку грудей та/або яєчників. Таким радикальним чином італійська красуня вирішила зберегти свій організм навіть від потенційної небезпеки.

На жаль, онкологія виявилася більш підступною. Днями Балті повідомила у своєму блозі в Instagram, що у неї виявили рак яєчників 3 стадії.

"Минулої неділі я потрапила у відділення швидкої допомоги, де з'ясувалося, що болі в нижній частині живота - це рак яєчників 3 стадії. Це був тиждень, сповнений страху, болю і сліз, але здебільшого любові, надії, сміху і сили", - розповіла модель.

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Зараз Бьянка Балті розпочала лікування, сповнена рішучості перемогти онкологію: "На мене чекає довгий шлях, але я знаю, що впораюся з цим. Для себе, своїх близьких (моїх доньок - насамперед) і всіх тих, кому потрібна сила, ви можете позичити трохи моєї, тому що у мене її багато. Життя триває; дайте йому причину. Поки що рак дає мені шанс знайти красу в життєвих перешкодах".

Бьянка Балті новини - Бьянка Балті повідомила про рак 3 стадії / колаж: Главред, фото: instagram.com/biancabalti

Хто така Б'янка Балті? Б'янка Балті - італійська супермодель. З'являлася на обкладинках багатьох глянцевих журналів, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Jalouse. Серед рекламних кампаній моделі - робота для Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Armani, Rolex, Guess?Paco Rabanne, Guerlain, Revlon, La Perla і Thierry Mugler. Також 2005 року модель брала участь у шоу Victoria's Secret і знімалася для каталогу продукції марки. З 2012 року Б'янка Балті - обличчя Dolce & Gabbana спільно з акторкою Монікою Беллуччі, повідомляє Вікіпедія.

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