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"Тиждень, сповнений страху, болю і сліз": в італійської супермоделі виявили рак

Анна Підгорна
17 вересня 2024, 02:43
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Б'янка Балті намагалася всіма силами обдурити онкологію, але хвороба була невблаганною.
Б'янка Балті
Бьянка Балті новини - Бьянка Балті повідомила про рак 3 стадії / колаж: Главред, фото: instagram.com/biancabalti

Наприкінці 2022 року зірка світових подіумів Бьянка Балті пройшла повну мастектомію (видалення молочних залоз - прим. редактора) після того, як у неї знайшли генетичну схильність до раку грудей та/або яєчників. Таким радикальним чином італійська красуня вирішила зберегти свій організм навіть від потенційної небезпеки.

На жаль, онкологія виявилася більш підступною. Днями Балті повідомила у своєму блозі в Instagram, що у неї виявили рак яєчників 3 стадії.

"Минулої неділі я потрапила у відділення швидкої допомоги, де з'ясувалося, що болі в нижній частині живота - це рак яєчників 3 стадії. Це був тиждень, сповнений страху, болю і сліз, але здебільшого любові, надії, сміху і сили", - розповіла модель.

відео дня

Зараз Бьянка Балті розпочала лікування, сповнена рішучості перемогти онкологію: "На мене чекає довгий шлях, але я знаю, що впораюся з цим. Для себе, своїх близьких (моїх доньок - насамперед) і всіх тих, кому потрібна сила, ви можете позичити трохи моєї, тому що у мене її багато. Життя триває; дайте йому причину. Поки що рак дає мені шанс знайти красу в життєвих перешкодах".

Б'янка Балті
Бьянка Балті новини - Бьянка Балті повідомила про рак 3 стадії / колаж: Главред, фото: instagram.com/biancabalti

Хто така Б'янка Балті?

Б'янка Балті - італійська супермодель. З'являлася на обкладинках багатьох глянцевих журналів, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Jalouse. Серед рекламних кампаній моделі - робота для Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Armani, Rolex, Guess?Paco Rabanne, Guerlain, Revlon, La Perla і Thierry Mugler. Також 2005 року модель брала участь у шоу Victoria's Secret і знімалася для каталогу продукції марки. З 2012 року Б'янка Балті - обличчя Dolce & Gabbana спільно з акторкою Монікою Беллуччі, повідомляє Вікіпедія.

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Раніше стало відомо, що легендарний музикант Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства. Музикант помітив жінку на мосту, та відрадив її не робити фатальну помилку.

Також знаменита британська світська левиця, модель і дизайнер Вікторія Бекхем розкрила таємну пристрасть до відомої моделі, яка змінила її життя на зорі кар'єри.

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