(Не)залізна леді: Маша Єфросиніна потрапила до лікарні - що сталося

Популярна ведуча під крапельницею вперше показала свою найвразливішу сторону в повчання читачам.

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Маша Єфросиніна в лікарні - що сталося з ведучою / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розвіяла міф про те, що вона - залізна леді, яка може вистояти проти чого завгодно. Днями у своєму блозі в Instagram на опублікувала знімок з лікарні - їй поставили крапельницю.

Єфросиніна зазвичай не ділиться подібними "залаштунками" свого життя, але на цей раз вона визнала, що її історія буде для багатьох її читачів вельми повчальною. Ведуча зізналася, що за майже два роки повномасштабної війни в Україні вона так і не навчилася екологічно справлятися зі своїми емоціями. Через це її організм і імунна система дають збої.

"Подібний контент в мене нечасто з'являється, через те що я завжди вважаю, що всім вистачає їхніх проблем. ... Але я подумала, що це теж про сили. Не чесно справляти враження залізної жінки, не розповідаючи, а чим ця залізність дається", - пише Маша Єфросиніна.

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Вона зазначила, що підвищена емпатійність, яку у неї визначила її психолог, не дозволяє їй як слід справлятися з тим, що відбувається навколо, а емоційне виснаження призводить до виснаження фізичного. Тому ведучій належить період відновлення, за який вона сподівається виробити імунітет до різного роду подразників.

"Мій мозок та нервова система не відпочивають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати погане. ... Тому залізна жінка потребує трохи заліза по венах, повернення в медитацію, спорт, та якісний сон. Трохи передивитися розподіл своїх пріоритетів, та пропрацювати імунітет до [халепи]", - розповіла Єфросиніна.

Маша Єфросиніна в лікарні - що сталося з ведучою / колаж: Главредд, фото: instagram.com/mashaefrosinina

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