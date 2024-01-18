Популярний ведучий розкрив дуже особистий секрет "чорненької з НеАнгелів"

Слава Дьомін озвучив, куди і з якої причини могла пропасти Вікторія Смеюха.

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Вікторія Смеюха переїхала і облаштувала своє особисте життя, стверджує Дьомін / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Українська співачка і колишня учасниця дівочого поп-дуету НеАнгели Вікторія Смеюха зникла з інформаційного простору та українського шоу-бізнесу у жовтні 2022 року. З тих пір про те, що відбувається в житті артистки, відомо лише за чутками.

Так влітку 2023 року стали з'являтися плітки про те, що Віка перебралася в пошуках кращого життя до рф. У короткому листуванні з ведучим Славою Дьоміним співачка повністю спростувала цю інформацію, що ганьбить її честь.

Однак Смеюха все ж покинула Україну. За даними Дьоміна, які він опублікував у своєму Telegram-каналі, вона вже досить давно живе в Італії.

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Крім того шоумен зазначає, що артистка вступила в серйозні стосунки, які "принесли їй плоди щастя". Таким чином Дьомін натякнув, що Вікторія Смеюха за час своєї відсутності вперше стала мамою.

Співачка часто розповідала, що мріє про сім'ю і дітей. Попередні відносини Смеюхи закінчувалися вельми драматично - розірваними заручинами і зрадами чоловіків. Після цього артистка перестала коментувати особисте, але в січні 2021 року все ж проговорилася, що зустріла того самого.

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