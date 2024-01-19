Мрію не вмирати: Єфросиніна розповіла про свою проблему з алкоголем

Українська телеведуча і громадська активістка Маша Єфросиніна поділилася незвичайним і дуже особистим фактом про себе.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна не переносить алкоголь. "Офіційно заявляю, мрію випивати два келихи свого улюбленого рожевого вина не вмирати вранці так, як ніби мене отруїли", - написала вона.
За її словами, у жінки розвинулася повна непереносимість алкоголю після перенесеного ковіду. "У мене абсолютна непереносимість алкоголю виникла після важкого перенесеного ковіду в 2020 році. Чесно, я вже звикла жити без алкоголю. Я та бісяча подружка, яка п'є за столом водичку. Мені навіть подобається його не вживати системно - від цього багато бонусів у житті", - написала вона.
"Тільки... Так іноді хочеться випити, такі бувають різні приводи, настрої, обставини. Аж дратує, ти тільки зробив в запалі свого класного настрою ковток крижаного ігристого в спеку, і така: "блін (неценз. - авт), не буду зараз думати про завтра", - додає Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відреагувала на черговий підлий обстріл України та її цивільної інфраструктури російськими окупантами. У суботу, 30 грудня, росіяни вдарили ракетами по центру Харкова.
Раніше також Єфросиніна розповіла, що відзначала новорічні свята з чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим за кордоном і викликала невдоволення українців.
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