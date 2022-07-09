"Не виходить жартувати": Полякова та Єфросиніна зізналися, чому не переходять на українську мову

Полякова зізналася, чому не переходить на українську мову / Instagram

Після початку масштабної війни з Росією багато російськомовних жителів стали переходити на українську мову. Телеведуча Маша Єфросиніна і співачка Оля Полякова зізналися в новому випуску Дорослі дівчата, чому відмовляються повністю переходити на українську мову.

Як виявилося, співачки переходять на мову через те, що словниковий запас української мови у знаменитостей недостатній, аби відчувати себе комфортно в ефірі.

За словами зірок, глядачі звикли до них таких, які не підбирають слова, фонтанують і між ними відбувається своя хімія. Саме тому, пояснюють знаменитості, їм легше писати "Дорослих дівчаток" російською мовою.

"Тому що ми до цього так, дійсно, весь час говорили по-російськи: і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, в приватній розмові, як з подругою на кухні, так по-українськи, на жаль, не вийде, і вам самим буде нецікаво дивитися, як бекають, мекають, підбирають слова, ваші улюблені "Дорослі дівчатка", - зазначила Полякова.

За словами Єфросиніної, вони підняли це питання, оскільки розуміють агресію і розуміють, чому її так багато щодо російської мови в їхній передачі. Вона додала, що вони з Олею говорять українською, але, на жаль, не так добре, щоб красиво і швидко викласти свої думки.

"Оля співає українські пісні, я переклала свій Instagram, коли я можу виправити помилки, поміркувати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свої думки, там де відбувається щось тригерне і животрепетне, у мене, наприклад, не виходить. Не виходить жартувати, і у нас немає цієї хімії", - пояснила Єфросиніна.

Раніше Главред писав про те, що у вівторок, 5 липня, на тимчасово закритій для пасажирів київської станції метро Майдан Незалежності відбувся великий благодійний концерт Олі Полякової та Макса Барських - для бійців ЗСУ, волонтерів та їх сімей.

Полякова виконала свої легендарні хіти - "Королева ночі"," щасливі люди","шльопанці". Крім того, від співачки українською глядачі почули легендарну "Чарівну скрипку" Ніни Матвієнко, "Колискову" на мотив не менш легендарної "Мелодії" Мирослава Скорика. Також артистка порадувала глядачів прем'єрою нового треку - "Оля".

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