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Макс Барських і Оля Полякова вогненно заспівали і станцювали в київському метро

6 липня 2022, 15:18

Оля Полякова зробила наголос у виступі на старі, перевірені хіти, а Макс Барських, навпаки, напирав на нові пісні, записані вже після 24 лютого.

Барських, полякова
Макс Барських і Оля Полякова / Колаж Фото Instagram

У вівторок, 5 липня, на тимчасово закритій для пасажирів Київській станції метро Майдан Незалежності відбувся великий благодійний концерт Олі Полякової та Макса Барських - для бійців ЗСУ, волонтерів та їх сімей.

Полякова виконала свої легендарні хіти - "Королева ночі", "Щасливі люди","Шльопки". Крім того, від співачки українською глядачі почули легендарну "Чарівну скрипку" Ніни Матвієнко, "Колискову" на мотив не менш легендарної "Мелодії" Мирослава Скорика. Також артистка порадувала глядачів прем'єрою нового треку - "Оля".

Полякова також виконала свої відомі пісні, а також представила новий український трек "Оля".

Макс Барських, навпаки, упор зробив на виконання нових пісень, записаних після початку повномасштабного вторгнення РФ — "Буде весна", "Чекай мене" і т. д.

"Вчора в Києві в особливому місці відбувся мій перший концерт з початку війни. Зовсім недавно це була просто станція Майдан Незалежності, сьогодні це укриття для десятків тисяч українців і місце, де музика об'єднує серця. Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити своїми очима хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас — велика гордість і честь", - сказав співак.

Панський

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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Автор: Єгор Бунін
Оля Полякова Макс Барских новини шоу бізнесу
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