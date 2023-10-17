Більше не нацгвардієць: Козловський здав військову форму та оголосив новий етап

За кілька днів до цього Віталій Козловський отримав призначення про переведення до столиці.

https://glavred.net/stars/bolshe-ne-nacgvardeec-kozlovskiy-sdal-voennuyu-formu-i-obyavil-novyy-etap-zhizni-10509151.html Посилання скопійоване

Віталій Козловський більше не служить в Нацгвардії / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

У червні український співак Віталій Козловський отримав повістку і повідомив, що готується до проходження військової служби. Вже в липні він склав присягу і отримав призначення - став службовцем бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

Через два місяці артист розповів, що тепер має військову спеціальність, і показав обряд посвячення в артилеристи. Паралельно з цим Козловський в силу своїх можливостей продовжував збори коштів на потреби українських захисників.

Нещодавно навколо Віталія розгорівся скандал - громадськість дуже обурив той факт, що він змушений віддавати більшу частину своєї військової зарплати на сплату боргу продюсеру Ігорю Кондратюку. Тоді артист, щоб уникнути спекуляції на цій темі, розповів подробиці конфлікту з шоуменом.

відео дня

Серед іншого він зазначив, що знаходиться в Києві, так як його за наказом командування перевели в іншу частину. Сьогодні на своїй сторінці в Instagram співак опублікував фотографію складеної військової форми і повідомлення, що він вибув з Нацгвардії.

"Більше не в Нацгвардії. Черговий етап розпочато. Подробиці згодом", - пише Віталій Козловський.

Віталій Козловський більше не служить у Нацгвардії / instagram.com/vkozlovsky_music

Раньше Віталій Козловський вже тимчасово повертався до Києва з фронту. Тоді його відпустили зі служби для виступу на благодійному концерті. Артист зізнався, що контраст для нього тепер дуже помітний.

Також Козловський зізнався, що хоч і звик до життя військового в польових умовах, є дещо, за чим він дуже сумує - ця втрата виявилася для нього занадто значною.

Інші новини про Віталія Козловського:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.