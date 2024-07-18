Не тільки Шварценеггер: Макконахі планує піти з кіно у велику політику

Голлівудська зірка Меттью Макконахі конахі вже спробував себе в багатьох сферах - він побудував успішну акторську кар'єру, пише книги, випускає текілу під власним брендом. Тепер Макконахі вирішив підкорити політику, у зв'язку з чим йому, найімовірніше, доведеться залишити акторство.
Про це повідомляє видання The Economic Times з посиланням на АР. Днями артист узяв участь у літній зустрічі Національної асоціації губернаторів-2024, яка відбулася в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.
У рамках заходу Макконахі поговорив із губернатором Нью-Джерсі Філом Мерфі, демократом. Під час їхнього спілкування актор зізнався, що думає про перехід у політику, проте наразі, як і попередні шість років, він осягає ази цієї діяльності.
Варто зазначити, що це - не перша спроба Макконахі підкорити велику політику. У 2022 році він планував балотуватися на пост губернатора рідного штату Техас. Однією з основних точок його програми було посилення правил придбання та використання вогнепальної зброї.
Хто такий Меттью Макконахі
Меттью Макконахі - американський актор і продюсер. За даними Вікіпедії, спочатку зарекомендувавши себе як актор, в основному, комедійного амплуа, у другому десятилітті XXI століття Макконахі перейшов до великих драматичних ролей, удостоївшись низки нагород і позитивних відгуків від кінопреси за картини "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар" і "Джентльмени".
Голлівуд - останні новини:
Раніше суд виніс остаточне рішення у справі про вбивство Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа". Почувши його, обвинувачений Алек Болдвін, який вистрілив у жертву, розплакався.
Також стало відомо, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно намагаються продати свій маєток - вони зв'язалися з ріелторами, щоб якнайшвидше позбутися сімейного гніздечка.
Читайте також:
- Білявий ангел: який вигляд має чарівний малюк із комедії "Денніс-мучитель" зараз
- Що буде з тілом Шеннен Доерті після смерті - незвичайний план покійної актриси
- Адель ставить на паузу кар'єру і йде зі сцени: "Коли-небудь до цього звикну"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред