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Не впоралася з керуванням: модель Анна Неплях розбила автомобіль за 2 мільйони

9 лютого 2022, 15:54

Машину з серйозними ушкодженнями довелося евакуювати.

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Анна Неплях з необережності зірвала бампер особистого авто / instagram.com/neplyah

Міс Україна Всесвіт, модель Анна Неплях не впоралася з керуванням і розбила особистий автомобіль.

Про це в сильному хвилюванні вона розповіла у соціальних мережах, поскаржившись на свою невдачу.

"Господи, це якийсь кошмар. Я навіть не знаю, як це описати, тому що... Я просто розверталася, просто заїхала на в'їзд і зірвала бампер. Наступна моя машина точно буде високою, тому що це - не моє",- розповіла модель в очікуванні евакуатора.

Неплях засмутилася через цю безглузду ситуацію, так як, за її словами, їй дуже подобається їздити за кермом. Але тепер вона замислюється над тим, щоб наймати постійного водія.

Але вона намагається не сумувати - дівчину відвезли на СТО в автомобілі евакуатора, що вона розцінила, як цікаву пригоду.

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Анна Неплях показала свою машину після аварії / instagram.com/neplyah

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Не так давно Міс Україна Всесвіт стала причиною ДТП за участю трьох машин. У листопаді 2021 року на її сторінці в Instagram з'явилися сторіс, в яких Неплях розповіла, що через її неуважність зіткнулися кілька автомобілів.

У більш серйозну ДТП на таксі потрапила телеведуча Лідія Таран. За її словами, її врятувало від серйозних каліцтв або навіть летального результату лише майстерність водія та везіння.

Інші цікаві новини:

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шоу-бізнес новини шоу бізнесу Анна Неплях
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