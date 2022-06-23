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Не минуло й доби: у Росії почали ділити спадщину Шатунова

23 червня 2022, 16:45

Російські журналісти вже "риються в брудній білизні" артиста.

Юрій Штаунов
У Росії вже почали ділити спадщину Шатунова / instagram.com/yuriy_shatunov/

Новина про смерть співака Юри Шатунова шокувала багатьох, але не російські ЗМІ - журналісти вже почали рознюхувати, що залишив після себе легендарний артист.

Так, представник російської преси повідомляють, що у Шатунова була однокімнатна квартира в Південному окрузі столиці на Кантемирівській вулиці. Він отримав її від держави за допомогою Юрія Лужкова, вийшовши з дитбудинку. Друга квартира площею в 60 квадратних метрів в місті Сочі дісталася йому від колишнього продюсера Андрія Разіна.

читайте такожЮрій Шатунов пив перед смертю: з'ясувалося, як співак провів останні години життя"Я думаю, у Юри були позашлюбні діти, які зараз з'являться і теж будуть претендувати на його шикарний спадок", – розповів друг дитинства виконавця російським ЗМІ.

У Мюнхені, де співак жив в останні два десятиліття, у нього був шикарний особняк з власною студією. Будинок оцінюють в 10 мільйонів доларів.

Загальна вартість нерухомості Шатунова перевищує, як кажуть експерти, 13 мільйонів доларів.

Смерть Юрія Шатунова

Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвалася бляшка в серці.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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