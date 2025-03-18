Життя Бедроса Кіркорова було пов'язано з музикою і мистецькою діяльністю, але в останні роки свого життя він не залишився осторонь скандалів.

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Бедрос Кіркоров - біографія артиста / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Бедрос Кіркоров пов'язав своє життя з музикою

Кіркоров старший з гордістю отримував нагороду з рук диктатора Путіна

Після повномасштабного вторгнення Бедрос Філіпович став на бік агресора РФ

18 березня 2025 року стало відомо про смерть Бедроса Кіркорова. Народний артист країни-агресорки Росії помер у віці 92 років. Бедрос Філіпович був відомий на просторах Радянського Союзу своїми піснями, а в останні роки свого життя знову потрапив під приціл ЗМІ, однак вже через скандальні заяви щодо України.

Як відомо з відкритих джерел, батько відомого російського артиста Філіпа Кіркорова, який підтримує збройну агресію Росії проти України, народився у червні 1932 року у болгарському місті Варна. З дитинства він пов'язав своє життя з музикою: спершу співав у міському хорі з батьками, потім долучився до військового ансамблю в армії. Зрештою його почув композитор Арно Бабаджанян і запросив до Москви, для здобуття музичної освіти.

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Переїхавши в СРСР Бедрос Кіркоров продовжив виступати як естрадний співак і з часом став популярним серед різних аудиторій завдяки композиціям "Синя вечность" та "Память".

Бедрос і Філіп Кіркорові / Фото: скріншот

У лютому 2013 року Бедрос Кіркоров навіть отримав можливість потиснути руку кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Очільник РФ в прямому етері російського телебачення тоді присвоїв йому почесне звання "Народний артист Російської Федерації" за великі заслуги в області музичного мистецтва.

Особисте життя Бедроса Кіркорова

Бедрос Філіпович був двічі одружений. З його першою дружиною Вікторією Марківною Кіркоровою він познайомився у серпні 1964 року в Сочі на концерті в літньому театрі, де Вікторія підійшла до Бедроса за автографом. Того ж дня він зробив їй пропозицію, і вони одружилися того ж року. У цьому шлюбі народився їхній син, Філіп Кіркоров.

Бедрос Кіркоров з першою дружиною / фото: скріншот

Другою дружиною Бедроса стала Людмила Смирнова, з якою він познайомився у 1992 році в Холмському районі Новгородської області під час гастролей. Їхнє вінчання відбулося в березні 1997 року в кафедральному Софійському соборі Новгородського Кремля. Пара проживала неподалік від Великого Новгорода, займаючись фермерським господарством.

Висловлювання Бедроса Кіркорова про Україну

У травні 2017 року у пресі активно почали згадувати батька відомого російського артиста після його скандальної заяви щодо України, Латвії та Естонії. Бедрос Філіпович стверджував, що ці країни ніколи не були державами.

Наступна згадка про Україну у виконанні народного артиста Росії прозвучала вже у січні 2023 року. Кіркоров назвав Україну "республікою" та не обійшов стороною введені проти його сина Філіпа санкції. Бедрос наголошував, що Філіп Кіркоров дуже засмучений через втрату української аудиторії.

Бедрос Кіркоров під час нагородження Путіним / фото: kremlin.ru

Згодом Бедрос Кіркоров оскандалився ще кількома заявами, зокрема через слова про Крим. Він заявив, що український півострів є нібито споконвічною російською землею, а українці зрадили Росію.

Бедрос Кіркоров - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про те, що його батько, Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров помер.

Згодом стало відомо, від чого та де помер російський артист. Пропагандистські ЗМІ з посиланням на представника Кіркорова-молодшого Катерина Успенська заявила, що у Бедроса Філіповича зупинилося серце, коли він перебував у себе вдома.

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Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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