"Це на все наше життя": військовий і співак Хливнюк спрогнозував кінець війни

Соліст відомого українського гурту дав свій прогноз на закінчення війни.

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Військовий і співак Хливнюк спрогнозував кінець війни / колаж: Главред, фото: скріншот Instagram andriihorolski

Андрій Хливнюк - відомий в Україні співак, а зараз ще й захисник країни дав свій прогноз про закінчення війни. 43-річний артист не обнадіює позитивним результатом і дивиться на речі, як реаліст. Про це розповів сам Хливнюк в рамках YouTube-проекту "Пряма червона".

За словами лідера групи "Бумбокс", українцям не варто недооцінювати армію Росії. Він стверджує, що Україна воює зі справжніми окупантами, а не "алкашами у вушанках". У них є не тільки людський ресурс, а й метаріально-технічний, і це і є причиною, через яку війна може затягнутися надовго.

Незважаючи на те, що армію ворога можна поділити на три умовні категорії: ті, для кого це сафарі, ті, хто розуміє, що війна - це неправильно, і ті, хто "ми за Росію", мета в України, на думку співака, одна - відбитися і знищити їх.

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Також Хливнюк розповів, як бачить закінчення війни і хоч артист і акцентував увагу на тому, що він не експерт, прогноз все ж виявився не зовсім позитивним і обнадійливим. Співак закликав українців готуватися, налаштовуватися на тривалу боротьбу і не опускати руки.

"Ми тільки на початку, це навіть ще антракту не було, це тільки перший акт. І ми в першому ряду, друзі, ми побачимо весь цей пі**ец своїми очима. Це лише початок. Це моя особиста думка, я не експерт військовий, може і завтра закінчиться війна, може, через місяць. Але моя думка, що це надовго, як мінімум на все наше життя з вами", – поділився прогнозом Андрій Хливнюк.

Бумбокс і війна

Нагадаємо, лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк з першого дня захищає Україну від нападу російських окупантів. Спочатку Хливнюк вступив до тероборони Києва, де потрапив під мінометний обстріл. Про поранення співак повідомив в Instagram. У лікарні артисту надали допомогу.

Трохи пізніше український музикант, лідер групи Бумбокс і захисник України Андрій Хливнюк показав, як змінився за час повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну. На своїй сторінці в Instagram артист виклав пост, де вшанував пам'ять Захисників України, які борються з російською навалою вже протягом 16 місяців.

Незабаром після цього, Хливнюк став допомагати Україні не тільки перебуванням у лавах ЗСУ, а й благодійними концертами, через що на нього обрушилася хвиля хейту. На своїй сторінці у Facebook музикант відповів на два найчастіших питання, які задають йому, щоб розкритикувати його діяльність: "що ж це за служба така, що його випускають" і "поки наші хлопці там, він співає". Співака така недовіра явно зачепила, і він вирішив відповісти всім.

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