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Не могла зізнатися: Кейт Міддлтон довго приховувала правду від народу

Еліна Чигис
19 серпня 2024, 09:50
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ЗМІ заявляють, що насправді Кейт Міддлтон хворіла набагато довше, ніж думають шанувальники.
Кейт Міддлтон із дітьми
Кейт Міддлтон уже давно захворіла на рак / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцеса Кейт Міддлтон ще в березні публічно зізналася, що лікується від раку і тому не з'являлася на публіці. Нині ж вона дедалі частіше тішить фанатів своїм виглядом і іноді відвідує світські заходи.

Як повідомило видання Daily Beast, захворювання Кейт триває набагато довше, ніж про це стало відомо.

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Міддлтон захворіла ще до хірургічної операції, яка пройшла в січні, зараз же вона проходить реабілітацію після курсу хіміотерапії.

Поки що немає жодних обіцянок, коли ж Міддлтон повернеться до звичного режиму роботи, але, якщо проаналізувати останні її виходи, найбільш значущі заходи будуть за її участю.

Не могла зізнатися: Кейт Міддлтон довго приховувала правду від народу
Кейт Міддлтон / Інфографіка: Главред

Хто така Кейт Міддлтон?

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також джерело з оточення принца і принцеси Уельських повідомило, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології та складного лікування Кетрін.

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