"Не хотів отримувати ці навички": танцюрист Лободи отримав важке поранення у груди на фронті

Після поранення Назар Грабар отримав державні нагороди.

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Танцюрист Лободи Назар Грабар отримав важке поранення на фронті / Колаж фото instagram/nazargrabar

Український актор, модель, колишній учасник балету співачки Світлани Лободи, а нині військовий Назар Грабар отримав важке поранення на фронті. У бою з російськими окупантами він був поранений у груди. Про це військовий написав на своїй сторінці в Instagram.

Після цього чоловік отримав державні нагороди. Назар закликав українців пам'ятати ціну, яку щодня платять військові.

"Я би в житті не хотів отримувати такі посвідчення, медалі, ордени, або ті навички, що маю зараз. Жодна медаль не коштує ту ціну, яку платять зараз військові на передовій. Завжди пам’ятайте, якою ціною дається чашка кави у Вільній та Незалежній Україні", - написав Назар Грабар.

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Назар Грабар отримав нагороди після поранення / фото instagram/nazargrabar

Він також додав, що це поранення він отримав ще взимку. Нині з ним все добре.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

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