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"Не хочу вагітною сидіти в бомбосховищі": зірка Жіночого кварталу висловилася про материнство

22 лютого 2023, 20:06
Ірина Сопонару намагається бути реалісткою, і кілька разів за час повномасштабної війни була щиро рада, що у неї немає дітей.
Ірина Сопонару
Ірина Сопонару розповіла, чому не хоче народжувати дітей під час війни / instagram.com/irinasoponaru

Акторка Жіночого кварталу та комік Ірина Сопонару не раз заявляла, що хоче стати матір'ю. Морально вона вже давно готова до цього, проте обставини не грають їй на руку в цьому питанні.

36-річна артистка перебуває в тривалих відносинах з британцем, з яким познайомилася ще до повномасштабної війни. Закохані не поспішають в ЗАГС, та й дитяче питання Сопонару відкладає "на потім".

В інтерв'ю для Анни Олицької актриса зізналася, що робить це в основному через страх. Російські окупанти відібрали майбутнє у всього українського народу, і щось планувати, поки в країні війна, гумористка просто не може.

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"Моя перша думка, коли почалася війна і я пішки йшла через кордон, була про те, що слава богу, що в мене немає дитини. Було б все те саме, тільки з дитиною. Бо я без машини була, там була така черга, що вони, напевно, тиждень стояли... І я пішки пройшла... Потім я думала, як я хочу сина, і так його виховати, щоб він був як наші ЗСУшники, такий гідний українець... Я дуже цього хочу, але не розумію, як це зробити", - розповідає Ірина.

Також вона зазначає, що мріє привести на світ дитину в Україні, але в умовах війни вважає це нереалістичним завданням. "Поки я не бачу, що це безпечно робити в Україні. Треба думати реалістично. Якщо тривоги, бомбардування – я не хочу вагітною сидіти у бомбосховищі. Я і не вагітною не хочу там сидіти. А вагітною тим паче. Ці бідні жінки, які народжували під час війни, – я їм так співчуваю. Це жах", - ділиться емоціями Сопонару.

Раніше стало відомо, що британський актор і голлівудська зірка Джуд Лоу став батьком в сьомий раз - його нинішня дружина народила йому другу спільну дитину. Всього у Лоу семеро дітей від чотирьох різних жінок.

Також голлівудська комедійна акторка австралійського походження Ребел Вілсон зробила своїй дівчині пропозицію руки і серця в Діснейленді. Разом артистка і її обраниця вже виховують дочку.

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