Не хоче воювати в Україні: онук Пугачової пішки втік з Росії

Онук Пугачової пішки втік з Росії / скріншот

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков, яка раніше полетіла до Ізраїлю, також покинув Росію.

Актор перетнув кордон на одному з прикордонних переходів між Івангородом і естонською Нарвою. За інформацією росЗМІ, на такий вчинок Пресняков зважився 24 вересня — через три доби після оголошення часткової мобілізації.

Він перетнув кордон країни на одному з пішохідних прикордонних переходів між Івангородом та Естонською Нарвою.

Щоб перетнути кордон, необхідно мати з собою закордонний паспорт з діючою Шенгенською або національною візою. Для Преснякова-молодшого це не проблема - у онука Пугачової є громадянство Литви, тому віза йому не потрібна.

Нагадаємо, раніше співачка Алла Пугачова вирішила перервати мовчання після втечі до Ізраїлю. Після сміливого рішення на Примадонну вилилася величезна кількість бруду - росіяни засудили вчинок співачки.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, адресований тим, хто її критикує.

Також ми писали, що раніше співак Володимир Пресняков зізнався, що його присутності в житті сина було недостатньо. Після розлучення Микита залишився жити з мамою, яка теж регулярно їздила по гастролях.

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