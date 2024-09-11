Намагалася переплюнути Кейт: Меган Маркл наважилася на відчайдушний крок

Королівський експерт думає, що Меган Маркл чинить так навмисно.

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Меган Маркл, принц Гаррі, а також Кейт Міддлтон і принц Вільям не підтримують дружні стосунки/ колаж: Главред, фото: instagram.com/meghanmarklerussia/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Тизер нової програми про життя Гаррі та Меган на Netflix був навмисно випущений відразу після новин про рак Кейт, стверджує королівський експерт.

За даними таблоїда The Sun, рекламний пост нової програми пари POLO, яка розповідає про гравців елітного спорту, з'явився всього за кілька годин після того, як принцеса Уельська повідомила, що вона закінчила курс хіміотерапії.

POLO вперше рекламувалося на акаунті Netflix X у понеділок - незабаром після того, як Кенсингтонський палац поділився зворушливим відео принца Вільяма і Кейт у Норфолку, які граються з дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї.

відео дня

В емоційному трихвилинному ролику принцеса Уельська сказала, що вона закінчила курс хіміотерапії і "робить усе можливе, щоб не допустити раку".

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

Кілька годин по тому акаунт Netflix у соціальній мережі X опублікував рекламний матеріал для POLO від Archewell Productions і Boardwalk Pictures, прем'єра якого відбудеться в грудні.

Королівський експерт Інгрід Сьюард сказала, що час публікації був "дуже дивним".

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

Вона сказала: "Щоразу, коли принц і принцеса Уельські знімають відео або щось публікують, це, здається, нейтралізується чимось, що приходить із Каліфорнії".

Вона додала: "Відео Кейт вийшло вчора, а тепер і ця реклама POLO.

"Так що це просто не може бути збігом, тому що це відбувається занадто часто", - додала вона.

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Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні відбувся запланований візит на батьківщину принца Гаррі, де йому довелося зустрітися зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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