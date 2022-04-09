"У мене є сім'я, ви повинні розуміти": Нурлан Сабуров злякався говорити правду про війну в Україні

Відомого стендап-коміка присоромили під час його виступу в США.
Російський стендап-комік Нурлан Сабуров через півтора місяці війни наважився відповісти на питання, чому мовчить про злочини Росії в Україні.
На концерті в Лос-Анджелесі глядачі безпосередньо запитали у коміка, чому він "з'їв язика" і не висловлюється проти війни в Україні.
На пропозицію заявити свій протест проти війни Росії в Україні комік заявив, що ніхто нікому нічого не винен.
"Якщо ти зас**ал, так і скажи!",- вигукнув один з Глядачів у залі.
"Так, братан, так і є! У мене є сім'я, ви повинні розуміти", – коротко відповів Сабуров.
Крім того, перед початок концерту коміка на вулиці зібралася українська діаспора, яка освистала Сабурова і "провела" його вигуками: "Ганьба!".
Нагадаємо, раніше музикант Святослав Вакарчук жорстко розкритикував росіян, які вважають, що "не винні" у вторгненні Росії в Україну.
Також ми писали, що російський актор Олексій Панін, який засуджує вторгнення Росії в Україну, пояснив, чому деякі артисти вважають за краще мовчати, а не говорити правду про війну.
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