Називає війну "специальной военной операцией": син Повалій "перевзувся"

Таїсія Повалій продовжує плазувати перед країною-окупантом, але тепер до неї приєднався її єдиний синочка.

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Денис Повалій зганьбився пропагандистськими наративами / instagram.com/den_povaliy

Син співачки-запроданки Таїсії Повалій Денис Повалій підтримує імідж патріота з проукраїнськими поглядами, навіть називає себе українським артистом і біженцем в Іспанії.

Проте за маму заступається, а його міркування про війну тільки наштовхують на думку про те, що Повалій слідом за мамою увірував в російську пропаганду, яку намагається маскувати під щиру любов до України і до всього українського.

За Денисом тягнеться досить довгий шлейф ганебних висловлювань, які зібрав воєдино у своєму новинному шоу Слава Дьомін. Вийшла дуже неприємна картинка.

"Денис стверджує, що російське вторгнення було "штучно спровоковане через розподіл українців за мовнм принципом на "своїх" і "чужих", а також через Майдан і через зривання георгієвської стрічки. До речі війну Дениска називає "специальной военной операцией", і зізнається, що с 23 на 24 лютого виступав на першому пропагандистському каналі. Повалій каже, що може і не вийшов би на сцену того вечора, але він мав виступати з авторською піснею, якою йому ну дуже хотілося заспівати. І на завершененя: якось Денис написа в усебе на сторінці дуже цинічні слова, мовляв "нужен мир, друзья, а не смерть врагам", - перерахував "заслуги" єдиного сина Повалій Дьомін.

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Нагадаємо, раніше співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, запроданка захотіла говорити лише з росЗМІ, а про війну на її батьківщині вона навіть не заїкнулася.

Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком-путіністом Ігорем Ліхутою.

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