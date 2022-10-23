Запроданка Таїсія Повалій розповіла, чому її не хоче путініст Ігор Ліхута

Таїсія Повалій розповіла про інтимне життя з Ігорем Ліхутою / instagram.com/tpovaliyofficial

Співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, запроданка захотіла говорити лише з росЗМІ, а про війну на її батьківщині вона навіть не заїкнулася.

Зате розповіла про особливості інтимного життя з продюсером, чоловіком і за сумісництвом завзятим рашистом Ігорем Ліхутою. Так Повалій розповіла, що другий раз ставати матір'ю не планує через вік (їй 57), при цьому встигла "вкусити" Пугачову, яка вдруге стала мамою в 64 роки, скориставшись сурогатним материнством.

"Я вважаю, що якщо народжувати, то самій!"- гордо заявила зрадниця, але потім зазначила, що її нинішній чоловік ніколи не просив її про дітей. Крім бездітності, їх союз, схоже, починає згасати і на інтимному рівні.

Так 57-річна запроданка зізналася, що не впевнена, що Ліхута - її останній чоловік. Уваги він їй, як жінці, практично не приділяє.

"Ігор весь час в навушниках сидить. А я перед ним - в пеньюарі. Але він на мене не дивиться в цей момент. Його в цей момент тільки передачі цікавлять!" - розповідає Повалій.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України - у числі головних кандидатів Таїсія Повалій.

Тим часом зрадниця України і звання Народної артистки Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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