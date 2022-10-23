Запроданка Таїсія Повалій розповіла, чому її не хоче путініст Ігор Ліхута

За 28 років шлюбу продюсер втратив до дружини інтерес.
Співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, запроданка захотіла говорити лише з росЗМІ, а про війну на її батьківщині вона навіть не заїкнулася.
Зате розповіла про особливості інтимного життя з продюсером, чоловіком і за сумісництвом завзятим рашистом Ігорем Ліхутою. Так Повалій розповіла, що другий раз ставати матір'ю не планує через вік (їй 57), при цьому встигла "вкусити" Пугачову, яка вдруге стала мамою в 64 роки, скориставшись сурогатним материнством.
"Я вважаю, що якщо народжувати, то самій!"- гордо заявила зрадниця, але потім зазначила, що її нинішній чоловік ніколи не просив її про дітей. Крім бездітності, їх союз, схоже, починає згасати і на інтимному рівні.
Так 57-річна запроданка зізналася, що не впевнена, що Ліхута - її останній чоловік. Уваги він їй, як жінці, практично не приділяє.
"Ігор весь час в навушниках сидить. А я перед ним - в пеньюарі. Але він на мене не дивиться в цей момент. Його в цей момент тільки передачі цікавлять!" - розповідає Повалій.
Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України - у числі головних кандидатів Таїсія Повалій.
Тим часом зрадниця України і звання Народної артистки Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.
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