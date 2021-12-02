Названа найвпливовіша королівська особа 2021 року, і це не Єлизавета II

Хто найвпливовіша королівська особа в 2021? / gettyimages.com

Буремна Меган Маркл знов перевершила всіх - в 2021 році герцогиня Сассекська стала найвпливовішою вінценосної особою, обскакавши при цьому Кейт Мідлтон і навіть саму королеву Єлизавету II.

Про це повідомляє британський таблоїд Express.

Їх дослідження базувалося на кількості пошукових запитів в Google в 2021 році. Меган Маркл гуглили 7.4 мільйона разів і 10.4 мільйона разів згадували в хештегах в Instagram. Також про герцогиню було написано 11,200 статей на різних інтернет-ресурсах.

Друге після Маркл місце займає Єлизавета II, а Кейт Мідлтон, незважаючи на те, що вона вважається негласною "королевою Instagram" (13 мільйонів хештегів), опинилася на третьому місці.

Дослідження проводилося не тільки в рамках Британської королівської сім'ї. Для цього було обрано 29 вінценосних осіб, найчастіше згадуваних в медіа.

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Тим часом здоров'я королеви Єлизавети II помітно зіпсувалося. Вона стала пропускати публічні заходи, або з'являтися на них з тростиною.

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