Названа найвпливовіша королівська особа 2021 року, і це не Єлизавета II

Всенародна любов, як водиться, дісталася аутсайдерам.
Буремна Меган Маркл знов перевершила всіх - в 2021 році герцогиня Сассекська стала найвпливовішою вінценосної особою, обскакавши при цьому Кейт Мідлтон і навіть саму королеву Єлизавету II.
Про це повідомляє британський таблоїд Express.
Їх дослідження базувалося на кількості пошукових запитів в Google в 2021 році. Меган Маркл гуглили 7.4 мільйона разів і 10.4 мільйона разів згадували в хештегах в Instagram. Також про герцогиню було написано 11,200 статей на різних інтернет-ресурсах.
Друге після Маркл місце займає Єлизавета II, а Кейт Мідлтон, незважаючи на те, що вона вважається негласною "королевою Instagram" (13 мільйонів хештегів), опинилася на третьому місці.
Дослідження проводилося не тільки в рамках Британської королівської сім'ї. Для цього було обрано 29 вінценосних осіб, найчастіше згадуваних в медіа.
читайте такожМарина Хлєбнікова після пожежі може втратити зір - в тканинах обличчя почалося зараження
Тим часом здоров'я королеви Єлизавети II помітно зіпсувалося. Вона стала пропускати публічні заходи, або з'являтися на них з тростиною.
Інші цікаві новини:
- Юрій Горбунов розповів, чому не стане учасником шоу Танці з зірками
- Анастасія Волочкова засудила Діму Білана за п'яну витівку на концерті
- DZIDZIO розповів, як помер його 37-річний батько
- "Зейна-шахідка": Оксана Байрак отримала серйозну травму під час зйомок
- Голлівудського музичного продюсера і його дружину розстріляли в їхньому власному будинку-жінка померла