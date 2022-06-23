Названо причину смерті Юрія Шатунова

Медики дві години боролися за життя соліста "Ласкового мая".
Відірвана бляшка в серці спровокувала інфаркт міокарда у Юрія Шатунова, який і привів до смерті соліста "Ласкового мая".
Головлікар Домодєдовської ЦМЛ Андрій Осипов в коментарі росЗМІ розповів, що на момент надходження Шатунова в лікарню виконавець був у стані клінічної смерті.
"В цілому майже дві години лікарі боролися за його життя, була бригада з п'яти чоловік, але на жаль, не вдалося його врятувати. Виникла гостра серцева недостатність на тлі обширного інфаркту міокарда", - розповів лікар.
Смерть Юрія Шатунова
Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт.
читайте також"Несправедливо рано!": убиті горем Басков, Галкін, Орбакайте та інші сумують за Юрою ШатуновимПізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.
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