Названа офіційна причина смерті Єлизавети II - чим хворіла королева

Чому померла королева Єлизавета II / instagram.com/theroyalfamily

Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Після смерті її чоловіка, принца Філіпа Единбурзького в квітні 2021 року, здоров'я монархині помітно похитнулося.

Вона померла в своєму шотландському замку Балморал, в присутності медиків і єдиної доньки, королівської принцеси Анни. Британське видання The Telegraph через 21 день після кончини монархині опублікувало свідоцтво про її смерть.

До цього причина смерті Єлизавети II не розголошувалася. Офіційний документ був отриманий і підписаний принцесою Анною 26 вересня.

У свідоцтві вказано, що Елізабет Олександра Мері Віндзор померла в замку Балморал, село Баллатер, округ Абердиншир в Шотландії, у віці 96 років 4 місяців і 21 дня через похилий вік. Смерть настала 8 вересня о 15:10 за місцевим часом.

Свідоцтво про смерть королеви Єлизавети II / telegraph.co.uk

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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