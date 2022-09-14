Настя Приходько показала звіриний оскал гієни-пропагандистки Симоньян

Настя Приходько порівняла Маргариту Симоньян з найдурнішою гієною з мультфільму Король Лев / сторінка Анастасії Приходько в Facebook, t.me/margaritasimonyan

Українська громадська та політична діячка, Заслужена артистка України, співачка Настя Приходько знайшла очевидний і незаперечний доказ того, що рашистські пропагандисти які схвалюють війну в Україні і смакують кожну смерть мирного українця в прямому ефірі, давно втратили людську подобу.

Вони стали нагадувати тварин-падальщиків. Наприклад, в образі Маргарити Симоньян Приходько розгледіла схожість з персонажем з мультфільмів про Короля Лева - придуркуватою гієною на ім'я Ед.

На своїй сторінці в Facebook співачка опублікувала фотографію Симоньян з широкою посмішкою на обличчі, яку легко можна сплутати з тваринним оскалом.

Видео дня

"Подивіться на одне із головних облич Прапагандонії…. Мені вважається, що десь по материнський лінії викинули бабусю та вставили гієну! Пам’ятаєте мультфільм Король Лев? Так от там була гієна яку звали Ед! Ед Симоньян! Нащо проти ночі я побачила це [обличчя - неценз.]!"- підписала фотографію Приходько.

У коментарях дивуються разючій схожості між пропагандисткою і мультяшним персонажем, а також не скупляться і на власні епітети в бік озвірілої Симоньян:

Маргарита Симоньян схожа на гієну на ім'я Ед з мультфільму Король Лев / сторінка Анастасії Приходько у Facebook

Гієна на ім'я Ед / скріншот

"Такі створіння з'являються, як результат, коли п'яний пастух високо у горах, має секс з ішаком".

"Та вони там всі недороблені - путінські гниди..."

"Дуже мріється побачити її на лаві підсудних та у кайданах!"

"Огидне і брехливе потворище!"

"Вишкребок, щоб тобі пір'я в роті виросло!!!"

Раніше Дмитро Гордон показав ікону з молитвою святому Димитрію-клоуну, за допомогою якої в РФ промивають мізки пропагандисти, прирікаючи людей на вічні злидні.

Також, поки всі військові експерти світу ламають голову над ситуацією в Україні та світі, блогерка - "ерудит" Стужук назвала, чому ж насправді почалася війна.

Інші новини: