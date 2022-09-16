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Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв розповів, коли Настя Каменських стане мамою

16 вересня 2022, 12:30

Потап і Каменських воліють не обговорювати "дитяче питання" публічно, але медіум побачив долю пари і без їх коментарів.

Настя Каменських, Макс Гордєєв
Макс Гордєєв розповів, коли народить Настя Каменських / instagram.com/kamenskux, instagram.com/maxgord

В інтерв'ю для Слави Дьоміна і Тетяни Татарченко в шоу Слава + Таня зірковий екстрасенс Макс Гордєєв розповів, коли в родині артистів Потапа і Насті Каменських з'явиться дитина.

Співаки вже більше трьох років перебувають у відносинах, і їх фанати щиро сподіваються, що їх дует скоро стане тріо. Гордєєв зробив розклад на долю зоряної сім'ї і розтлумачив значення карт таро, що випали.

На питання Дьоміна про те, коли Потап і Настя стануть батьками, екстрасенс заявив: "Нескоро. Це карта верховної жриці. Це карта того, що жінка на даний момент хоче побудувати свою кар'єру. Ще це і закрита карта, що свідчить про те, що багато на даний момент вона не говорить. Може бути пов'язано навіть з її здоров'ям. Ця карта взагалі не говорить про народження дітей".

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У можливі проблеми Каменських Гордєєв заглиблюватися не став, але зазначає, що дитяче питання для артистки зараз не в пріоритеті.

"Якщо карта імператриці говорить про жінку вагітну, то тут стан чіткої позиції Насті, що вона не хоче взагалі в цьому себе поки що реалізовувати", - розповів екстрасенс.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенком з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Раніше голлівудська акторка Блейк Лайвлі і її чоловік, актор Райан Рейнолдс, повідомили, що їхня сім'я стане більше - артистка знову вагітна. Пара вже виховує трьох дочок.

Інші новини:

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