"Дякую їхній прекрасній мамі": Вакарчук показав дітей та звернувся до коханої

Ви дізнаєтеся:
- Як виглядають діти Святослава Вакарчука
- Про що він розповів шанувальникам
Популярний український музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився зворушливими знімками своїх дітей у День батька. У своєму Instagram співак звернувся й до коханої Євгенії Яцути.
Дітей знаменитості сфотографували на ганку будинку. Іван і Соломія сидять на сходинках і мило дивляться один одному в очі. Через те, що малюки з’явилися на світ з мінімальною різницею у віці, вони здаються практично близнюками. Вакарчук зазначив, що поява дітей сильно змінила його життя на краще.
"Я ніколи не думав, що в мене будуть найкращі дні на Землі. Ось коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Івана та Соломійки… Народившись з різницею в рік і два дні, вони завжди святкують їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово "разом" — це про них. І єдине, чого, як тато, я їм бажаю, — це щоб вони прожили довге, щасливе й наповнене світлом життя. А чого ще може бажати тато? Їхнє щастя — моє щастя!", — зворушливо висловився артист.
Святослав не залишив без уваги й матір своїх дітей. Співак щиро подякував коханій Євгенії Яцуті за щастя, яке вона подарувала йому.
"А ще я дуже вдячний їхній чудовій мамі Жені. І в їхні дні народження. І щодня!", — підсумував Вакарчук.
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Про особу: Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук — український музикант, співак, лідер гурту "Океан Ельзи". Заслужений артист України. Засновник і голова політичної партії "Голос" (2019–2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі "Океану Ельзи".
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