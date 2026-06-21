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"Дякую їхній прекрасній мамі": Вакарчук показав дітей та звернувся до коханої

Христина Трохимчук
21 червня 2026, 13:10
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Святослав Вакарчук опублікував зворушливе фото у День батька.
Святослав Вакарчук показав обличчя дітей
Святослав Вакарчук показав обличчя дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядають діти Святослава Вакарчука
  • Про що він розповів шанувальникам

Популярний український музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився зворушливими знімками своїх дітей у День батька. У своєму Instagram співак звернувся й до коханої Євгенії Яцути.

Дітей знаменитості сфотографували на ганку будинку. Іван і Соломія сидять на сходинках і мило дивляться один одному в очі. Через те, що малюки з’явилися на світ з мінімальною різницею у віці, вони здаються практично близнюками. Вакарчук зазначив, що поява дітей сильно змінила його життя на краще.

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Син і дочка Святослава Вакарчука
Син і донька Святослава Вакарчука / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Я ніколи не думав, що в мене будуть найкращі дні на Землі. Ось коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Івана та Соломійки… Народившись з різницею в рік і два дні, вони завжди святкують їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово "разом" — це про них. І єдине, чого, як тато, я їм бажаю, — це щоб вони прожили довге, щасливе й наповнене світлом життя. А чого ще може бажати тато? Їхнє щастя — моє щастя!", — зворушливо висловився артист.

Святослав не залишив без уваги й матір своїх дітей. Співак щиро подякував коханій Євгенії Яцуті за щастя, яке вона подарувала йому.

Святослав Вакарчук з дружиною
Святослав Вакарчук із дружиною / фото: NV

"А ще я дуже вдячний їхній чудовій мамі Жені. І в їхні дні народження. І щодня!", — підсумував Вакарчук.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що телеведуча Леся Нікітюк поділилася в Instagram кадрами з першого дня народження свого первістка Оскара. Вона опублікувала свіжі фото з малюком і розповіла, як через російську атаку святкова подія опинилася під загрозою.

Також відома українська актриса Наталка Денисенко зустрілася зі своїм колишнім чоловіком, актором Андрієм Фединчиком. На свіжих фото екс-подружжя виглядає абсолютно спокійно і щасливо посміхається, відклавши будь-які минулі розбіжності заради свята спільного сина.

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Про особу: Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук — український музикант, співак, лідер гурту "Океан Ельзи". Заслужений артист України. Засновник і голова політичної партії "Голос" (2019–2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі "Океану Ельзи".

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