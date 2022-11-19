"Нам потрібно виговоритися, дайте нам пісень": Pianoбой розповів про приголомшливу зустріч із херсонцями

Дмитро Шуров / колаж фото УНІАН

Відомий український співак і музикант Дмитро Шуров (Ріапобой) розповів про свій вуличний концерт у нещодавно звільненому від російських окупантів місті Херсон. Своїми яскравими враженнями він поділився в соцмережі Instagram.

Шуров каже, що його дуже здивували прохання городян. Справа в тому, що в місті дуже важка ситуація ‒ електрики, мобільного зв'язку та водопостачання херсонці практично позбавлені.

Проте, каже Шуров, херсонці просять привезти в місто швидше і побільше психологів, яким вони могли б виговоритися. Крім того, херсонці дуже потребують українських пісень.

"Люди дуже втомлені, але щасливі. Стільки драматичних історій я почув за кілька годин. Ні світла, ні інтернету, ні води, ні опалення у херсонців немає. Але перше, що я почув від людей на вулиці, – привезіть до нас психологів, нам потрібно виговоритися, дайте нам пісень, щоб заглушити цю постійну канонаду, яка звучить і в реальності, і в голові", – підсумував він.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

Пізніше в мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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