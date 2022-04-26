"Нам подобається ваше лицемірство і брехливість": Потап знайшов несподівану користь від Соловйова

Потап знайшов несподівану користь від Соловйова / скріншот

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов, на якого нібито планувався замах, приносить користь Україні.

З такою несподіваною заявою виступив продюсер Олексій Потапенко. На своїй сторінці в Instagram він звернувся до пропагандиста від імені всіх українців.

"Пане Соловйов, ми, українці, щиро бажаємо вам якнайшвидшого відходу в інший світ, але не потрібно приписувати фашистам і Зеленському підготовку до вашого усунення, ні. Кожен справжній українець хоче, щоб кривавий режим який ви так завзято підтримуєте упав і Вас би зловили, природно брудного і загнаного, в кут і судили. Судили по всій строгості демократичних законів. І що б ви, пан Соловйов, отримали саме по заслугах, тому що вся ця постановка виглядає слабенько - на останньому слайді кадр з відео затримання "злочинців" де ФСБ-шники явно схалтурили, та й те, як ви цю новину "розганяєте" виглядає незграбно", - зазначив Потап.

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"Ми дивимося вас пан Соловйов, тому що нам потрібно бачити обличчя ворога, нам подобається ваше лицемірство і брехливість, це додає сил, тільки не будуйте з себе величину ...так 6-ка диктатора, але поп-корн про всяк випадок поруч", - підсумував Потап.

Раніше російський пропагандист Соловйов вперше прокоментував нібито готується на нього замах, яке "героїчно" розкрило ФСБ.

За даними росЗМІ, пропагандист дізнався про "замах" з випуску новин. Він також каже, що "чутки ходили давно, але дискомфорту і стеження він не відчував".

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