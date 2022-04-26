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"Нам подобається ваше лицемірство і брехливість": Потап знайшов несподівану користь від Соловйова

26 квітня 2022, 09:31

Артист звернувся до путінського пропагандиста від імені всіх українців.

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Потап знайшов несподівану користь від Соловйова / скріншот

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов, на якого нібито планувався замах, приносить користь Україні.

З такою несподіваною заявою виступив продюсер Олексій Потапенко. На своїй сторінці в Instagram він звернувся до пропагандиста від імені всіх українців.

"Пане Соловйов, ми, українці, щиро бажаємо вам якнайшвидшого відходу в інший світ, але не потрібно приписувати фашистам і Зеленському підготовку до вашого усунення, ні. Кожен справжній українець хоче, щоб кривавий режим який ви так завзято підтримуєте упав і Вас би зловили, природно брудного і загнаного, в кут і судили. Судили по всій строгості демократичних законів. І що б ви, пан Соловйов, отримали саме по заслугах, тому що вся ця постановка виглядає слабенько - на останньому слайді кадр з відео затримання "злочинців" де ФСБ-шники явно схалтурили, та й те, як ви цю новину "розганяєте" виглядає незграбно", - зазначив Потап.

читайте такожПропагандист Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через втрату крейсера МоскваТакож український артист зазначив, що "робота" Соловйова грає Україні на руку.

"Ми дивимося вас пан Соловйов, тому що нам потрібно бачити обличчя ворога, нам подобається ваше лицемірство і брехливість, це додає сил, тільки не будуйте з себе величину ...так 6-ка диктатора, але поп-корн про всяк випадок поруч", - підсумував Потап.

Раніше російський пропагандист Соловйов вперше прокоментував нібито готується на нього замах, яке "героїчно" розкрило ФСБ.

За даними росЗМІ, пропагандист дізнався про "замах" з випуску новин. Він також каже, що "чутки ходили давно, але дискомфорту і стеження він не відчував".

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