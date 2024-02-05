Налчаджиоглу і Реус усе ще одружені: візажистка пригрозила пасії екса судом

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу познайомився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус, після розлучення з Ані Лорак. Вони зустрічалися близько трьох років, а потім влітку 2023 року одружилися. Однак уже в жовтні з'ясувалося, що пара Налчаджиоглу і Реус розпалася.
Мурат недовго сумував, і знайшов собі нову кохану - українську модель Анастасію Foxy. Їхній роман розвивається стрімко, про що Фоксі регулярно пише у своєму блозі в Instagram.
Нещодавно вона опублікувала скріни повідомлень від хейтерів, які бажають їй та Мурату зла. Анастасія висловила переконання, що це - справа рук Реус, і звинуватила другу дружину свого бойфренда в прийомі наркотичних речовин.
Підписники Лілії попросили її дати коментар про те, що відбувається. Тоді вона зізналася, що все ще перебуває в офіційному шлюбі з Налчаджиоглу, поведінка Фоксі їй неприємна і вона може подати на модель до суду за наклеп.
"Мені так неприємно все, що відбувається в мою сторону! Ми ще досі офіційно одружені! І я ні на що не претендую! Тільки прошу залишити мене в спокої! Так як в кожного своє життя і свій вибір! Людина, яка мене зовсім не знає, у чому може мене звинувачувати? За це я можу подати до суду за наклеп в мою сторону!" - пише Лілія Реус у своєму блозі в Instagram.
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