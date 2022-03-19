Нарешті у США є президент, якого всі люблять, це - Зеленський - американський комік

Володимир Зеленський-кумир усього світу / Офіс президента

Відомий американський комік Білл Мар заявив, що в США нарешті з'явився президент, якого всі люблять. Це-Володимир Зеленський.

За словами шоумена, у лідера української держави "захмарний рейтинг схвалення". Про це він написав у Twitter.

Мар під час шоу жартував про прийняття в США літнього часу на постійній основі, а потім згадав президента України.

"Він комік, він один з нас і він найвідоміший у всьому світі. І він виголосив таку дивно пристрасну промову на нашому Конгресі. Він сказав, що ви поняття не маєте, як це коли ваша столиця знаходиться в облозі. Це була приголомшлива мова. І знову від коміка. Як здорово, що він навів аргументи на користь військової допомоги, демократії і порівняв напад на його країну з Перл-Харбором. У цього хлопця велика енергія", - підкреслив артист.

Крім того, за словами Мара, багато жінок у світі божеволіють від президента України.

"Він їм подобається, вони вважають його сексуальним чоловіком на світі", – додав комік.

Нагадаємо, російський рок-музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

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