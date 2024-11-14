"Нарешті змогла": Горова зізналася, як розірвала діловий зв'язок із Потапом

Ірина Горова не шкодує про своє рішення.

https://glavred.net/stars/nakonec-smogla-gorovaya-priznalas-kak-razorvala-delovuyu-svyaz-s-potapom-10614212.html Посилання скопійоване

Ірина Горова розповіла про зміни в бізнесі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Ірина Горова

Читайте детально:

Ірина Горова розірвала бізнес-відносини з Потапом

Як пройшов розрив між колишнім подружжям

Українська продюсерка Ірина Горова та український репер Потап раніше були одружені, а також були партнерами і після розлучення їм довелося продовжувати співпрацювати.

Як розповіла Ірина в інтерв'ю для видання ELLE, вона жила зі страхом розійтися з партнером, але у 2022 році прийняла правильне рішення.

відео дня

Горова зазначила, що вона почала розвиватися і реалізовувати всі свої ідеї в MOZGI Entertainmen. А процес розриву пройшов мирно і на це вплинуло безліч факторів.

"Колись для мене розійтися з партнером було найбільшим страхом, а сьогодні я вважаю цей крок найкращим надбанням. І річ не в тому, що хтось був поганим, а в тому, що я нарешті змогла бути на сто відсотків вільною, брати відповідальність і створювати навколо себе той простір, який уже хочу я. Думаю, тут спрацювали і вік, і моя професійна зрілість, і купа інших чинників. Я нарешті відчуваю той баланс у житті, про який усі говорять і який усе шукаю", - розповіла Ірина.

Потап / інфографіка: Главред

Потап - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно в мережі показали знімки, згенеровані за допомогою нейромережі, який вигляд могли б мати діти Потапа і Насті Каменських. Але штучний інтелект трохи пожартував, тому дочка Потапа і Насті успадкувала "шевелюру батька".

А також раніше Настя Каменських поділилася, який подарунок їй зробив Потап, коли вона була на гастролях в Україні, а він за кордоном. Співачка звернулася до чоловіка італійською мовою і назвала його своєю любов'ю.

Вас може зацікавити:

Хто така Ірина Горова? Ірина Горова - співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка Pomitni. У 2009 році спільно з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу стала група Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає як продюсер телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки в продюсерському центрі з'явилися нові артисти: гурт Время и Стекло (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп проєкт U_C.

З 2018 року Ірина стає CEO і генеральним директором групи компаній Mozgi Group.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред