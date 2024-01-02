У його близькому оточенні відзначили, що для співака цей час став важким випробуванням.

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Філіп Кіркоров більше не зірка номер 1 / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Відомий і скандальний поп-співак (і досвідчений путініст) Філіп Кіркоров страждає через свою участь у "Голій вечірці" блогерки Анастасії Івлєєвої.

Кіркорова в терміновому порядку стали видаляти з усіх ефірів, а також вирізати з уже раніше відзнятих концертів і новорічних кіно. Однак, за інформацією пропагандистського видання МК, найбільшим ударом для путініста стало його видалення з традиційного російського підсумкового концерту "Пісня року".

"Програму в терміновому порядку перемонтували. В результаті глядачі не тільки не почули голос співака, але і не побачили навіть його обличчя. В результаті нового монтажу вийшло так, що Кіркоров і зовсім не виходив на сцену з іншими артистами", - пишуть пропагандисти.

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В результаті телевізійникам довелося переписати навіть рядок, який виконував Кіркоров. Як кажуть, в його оточенні, це найбільш страшний удар.

"Саме виступ на "пісні року" він завжди вважав головною нагородою артиста. І, кажуть, дуже засмутився, коли дізнався, що в результаті не потрапив навіть у спільний вихід зірок. До слова, Його спільну пісню з Люсею Чеботіною з ефіру теж вирізали", - пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.е

Раніше також співак-путініст Філіп Кіркоров отримав під ялинку за погану поведінку не вугілля і не різки, а судовий позов. Причому за нанесення тілесних ушкоджень.

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