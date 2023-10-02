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Надя Дорофєєва чекає дитину від Міші Кацуріна - ЗМІ

Анна Підгорна
2 жовтня 2023, 13:41 оновлено 2 жовтня, 13:44
Чутки про те, що Дорофєєва вагітна первістком, стрімко поширюються в світських колах.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, за чутками, готуються стати батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва та її перший чоловік, співак і комік Володимир Дантес, були парою чайлдфрі, тому за 7 років шлюбу дитиною вони так і не обзавелися. Дивно, як сильно змінилися їхні погляди у відносинах з новими партнерами: Дантес з великим задоволенням порається з двома дітьми Даші Кацуріної, а Додо, схоже, скоро порадує шанувальників новиною про свою вагітність.

Співачка вийшла заміж за свого давнього друга, музиканта і ресторатора Мішу Кацуріна, в червні 2023 року - саме тоді, коли в пресі стали з'являтися чутки про їхнє весілля, яке вони приховували від громадськості близько місяця.

Тепер відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов заявляє, що Надя готується до появи первістка. Його джерела повідомляють, що співачка була помічена в клініці в очікуванні прийому у лікаря-гінеколога. Також Беспалов зазначив, що Дорофєєва все частіше стала з'являтися у вільному одязі, а чутки про її вагітність йому підтвердили ті ж особистості, які в червні розповіли про її весілля з Кацуріним.

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"Якщо це правда, Надю, я хочу тебе привітати. Це прекрасна подія в житті. Хочу побажати тобі бути щасливою і насолоджуватися материнством. Все одно рано чи пізно це здійсниться. Тому бажаю тобі справжнього сімейного щастя", - зазначив блогер.

Раніше Надя Дорофєєва розповіла про свої погляди на материнство, які змінилися в шлюбі з Мішею Кацуріним. Також співачка назвала ім'я майбутньої дитини.

Пізніше Дорофєєва екстрено скасувала концерт за 2 години до початку, чим чимало здивувала шанувальників. Артистка поскаржилася на нестандартну ситуацію, яка сталася з нею вперше.

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шоу-бізнес Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу Міша Кацурін
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