Надя Дорофєєва розповіла, про що мріє під час війни

Надя Дорофєєва розповіла, що робитиме після війни / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва покинула країну на час війни, і знаходиться в Європі. Однак вона продовжує використовувати єдину зброю , яку у неї є - свій талант і популярність, щоб допомагати українським біженцями, і тим, хто залишився.

Вона бере участь у благодійних концертах, на яких проводиться збір грошей для України, займається волонтерською роботою.

Дорофєєва зізнається, для неї зараз немає нічого важливішого за дім. "Я не знаю, скільки разів я повторила фразу "я дуже хочу додому". Всі, кого зустрічаю, хочуть додому. Жодної людини не зустріла, яка хоче поїхати в Європу та Америку", - розповіла артистка Сніданку з 1+1.

Вона впевнена: Україна приречена на перемогу, і вже будує плани на майбутнє. У мирний час вона мріє возз'єднатися з близькими.

"Найперше зроблю - я хочу всіх обіймати. Тут в Європі я зустріла декілька подружок, ми так сильно обіймалися, спілкувались. Головний ресурс країни - це люди, тому, напевно, для мене це обійми й наші люди", - зазначила Дорофєєва.

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