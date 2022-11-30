Надя Дорофєєва розповіла, чи буде переводити свої російськомовні хіти українською

Надя Дорофєєва / колаж фото УНІАН

В репертуарі відомої вітчизняної поп-співачки Наді Дорофєєвої як і раніше залишається чимало російськомовних пісень, які дуже полюбила її аудиторія. В ексклюзивному інтерв'ю ТСН дівчина зізналася, чи планує перекладати свої хіти українською мовою.

"Чесно кажучи, я не хочу перекладати ці пісні. Хоча знаю, що багато хто очікував, наприклад, пісню Fenomenal. Я хочу писати нову музику, робити новий якісний україномовний матеріал. Мені зараз не хочеться створювати якісь легковажні пісні. Думаю, ви звернули увагу, що мої тексти стали більш глибокими і емоційними. І наступні будуть саме такими – поділилася зірка", - сказала співачка.

Нагадаємо, раніше сама Надя Дорофєєва поділилася лукавою фотографією часів своєї юності-якраз часів того американського проекту.

"Шок-контент. По-перше, мені тут 17. По-друге, вже видно, що я ікона стилю. По-третє, Денніс Родман [легендарний американський баскетболіст і кіноактор ‒ Главред] витріщається на мої сідниці. По-четверте, на фото Денніс Родман", - написала співачка.

До того український поп-співак Володимир Дантес (і колишній чоловік Наді Дорофєєвої) продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою і рестораторкою, відповідно, з колишнім чоловіком якої зараз зустрічається Дорофєєва.

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