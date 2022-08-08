"Надії все менше": у пропагандиста Корчевнікова почалися проблеми після операції

Борис Корчевников / скріншот

Російський пропагандист і тележурналіст Борис Корчевніков почав відчувати проблеми зі здоров'ям після недавно перенесеної операції.

Як розповів один з членів знімальної команди в коментарі "Стархіту", тепер Корчевніков змушений користуватися не тільки слуховим апаратом, але і спеціальним додатком в смартфоні.

"Деякі фрази Корчевнікова перезаписують, деякі він перезаписує сам, редактори всім заздалегідь чесно зізнаються, що Боря погано чує, але по факту, здається, не чує зовсім. Це відчувається по тому, як він уважно вдивляється в обличчя, читає по губах. Плюс у нього весь час був включений перекладач на телефоні, яким користуються глухі, — щоб мова співрозмовника в реальному часі перетворювалася в текст на екрані", - розповів знайомий пропагандиста.

Корчевніков, який не раз називав український уряд фашистами і хунтою, вже три роки сподівається, що слух хоч трохи відновиться.

"Як кажуть на майданчику, краще не стає і надії все менше. Герої передач, як правило, ставляться до ситуації з розумінням, хоча, звичайно, зазнають труднощів при бесіді. При цьому Борис неймовірно позитивний, добрий і відкритий, зачаровує всіх своєю чарівністю", - розповіло джерело російського видання.

Варто зазначити, що у квітні 2020 року проти Корчевнікова в Україні відкрили кримінальне провадження за незаконний перетин українського кордону.

Нагадаємо, раніше російський журналіст Андрій Караулов, який підтримує війну з Україною, поскаржився на погане ставлення до росіян в Європі.

Громадянам країни-агресора навіть плюють у каву, але Караулов не розуміє, в чому причина такого ставлення людей до росіян.

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