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Сподіваюся, зможете пробачити: співачка LP вибачилася за подяки фанам РФ і худі з триколорів

Олена Кюпелі
28 лютого 2024, 21:20
Співачка записала сторіз, де повідомила, що хоче вибачиться перед своїми шанувальниками з України
Співачка LP однозначно встала на бік України
Співачка LP однозначно встала на бік України / Колаж Главред, фото Instagram / iamlpofficial

Американська співачка італійського походження LP, яка записала відео з російським триколором і подякувала російському фан клубу, вирішила вибачиться за свій вчинок.

На своїй сторінці в Instagram, співачка записала сторіз, де повідомила, що хоче вибачиться перед своїми шанувальниками з України за свій "бездумний пост". "Надіти худі з російським прапором, подарованим фанатами, було величезною помилкою. Мені дуже шкода", - каже вона.

Вона також додала, що вона завжди на боці українців і її вибачення щирі. "Сподіваюся, ви зможете пробачити мене", - каже вона.

відео дня
Співачка LP вибачилася перед українцями
Співачка LP вибачилася перед українцями / скріншот Instagram / iamlpofficial

Співачка також відзначила 2-гу річну річницю вторгнення терористичної Росії і додала, що Україні потрібна підтримка, як ніколи. Свій пост вона закінчила словами: "Слава Україні".

Хто така співачка LP

Лаура Перголіцці, яка виступає під ініціалами LP-американська співачка італійського походження, автор-виконавець. Вона є автором пісень для таких виконавців, як Ріанна, Крістіна Агілера, Ріта Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Елла Хендерсон, The Veronicas та інших.

Сольний проект — " LP " -стартував в 2001 році, коли співачка представила свій дебютний альбом Heart-Shaped Scar. Його продюсував Девід Лоуері.

Перголіцці-нетрадиційної орієнтації і відкрито зустрічалася з іншими жінками.

Нагадаємо, раніше LP (Лаура Перголіцці) виставила відео і подякувала російському фанклубу. До слова, вона навіть була одягнена в худі з російським триколором. Після того, як на співачку посипалися негативні коментарі, вона видалила відео і записала Instagram-сторіз.

Пізніше Каунаський концертний майданчик "Жальгіріс Арена" оголосив про скасування концерту співачки LP.

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