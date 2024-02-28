Сподіваюся, зможете пробачити: співачка LP вибачилася за подяки фанам РФ і худі з триколорів

Американська співачка італійського походження LP, яка записала відео з російським триколором і подякувала російському фан клубу, вирішила вибачиться за свій вчинок.
На своїй сторінці в Instagram, співачка записала сторіз, де повідомила, що хоче вибачиться перед своїми шанувальниками з України за свій "бездумний пост". "Надіти худі з російським прапором, подарованим фанатами, було величезною помилкою. Мені дуже шкода", - каже вона.
Вона також додала, що вона завжди на боці українців і її вибачення щирі. "Сподіваюся, ви зможете пробачити мене", - каже вона.
Співачка також відзначила 2-гу річну річницю вторгнення терористичної Росії і додала, що Україні потрібна підтримка, як ніколи. Свій пост вона закінчила словами: "Слава Україні".
Хто така співачка LP
Лаура Перголіцці, яка виступає під ініціалами LP-американська співачка італійського походження, автор-виконавець. Вона є автором пісень для таких виконавців, як Ріанна, Крістіна Агілера, Ріта Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Елла Хендерсон, The Veronicas та інших.
Сольний проект — " LP " -стартував в 2001 році, коли співачка представила свій дебютний альбом Heart-Shaped Scar. Його продюсував Девід Лоуері.
Перголіцці-нетрадиційної орієнтації і відкрито зустрічалася з іншими жінками.
Нагадаємо, раніше LP (Лаура Перголіцці) виставила відео і подякувала російському фанклубу. До слова, вона навіть була одягнена в худі з російським триколором. Після того, як на співачку посипалися негативні коментарі, вона видалила відео і записала Instagram-сторіз.
Пізніше Каунаський концертний майданчик "Жальгіріс Арена" оголосив про скасування концерту співачки LP.
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