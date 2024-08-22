Фігуристка Навка привітала свою доньку Надію з першим ювілеєм: дівчинці виповнилося 10 років.

https://glavred.net/stars/na-kogo-pohozha-doch-putinista-peskova-i-navki-svezhee-foto-10590695.html Посилання скопійоване

Дружина Пєскова поділилася свіжим фото доньки / Колаж Главред, фото Instagram/tatiana_navka

Фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прессекретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова, і належить "до кремлівської еліти", показала свою молодшу доньку від путінського посіпаки.

Вона рідко ділиться кадрами своїх дітей, однак, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, цього разу в мережі вона засвітила свою доньку.

Фігуристка Навка привітала свою доньку Надію з першим ювілеєм: дівчинці виповнилося 10 років. З цієї нагоди Навка поділилася її архівними фотографіями.

відео дня

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

"Мій маленький ангел, із першим круглим ювілеєм! Шалено приємно і радісно бачити, як ти з нашого маленького малятка витягуєшся на прекрасного лебедя, поки ще шкодливого, пустотливого, упертого і нескінченно милого", - написала вона.

Тетяна Навка і Дмитро Пєсков одружилися в серпні 2015 року. У 2014 році у них народилася дочка Надія. У Навки також є дочка від першого шлюбу з фігуристом і тренером Олександром Жуліним, у Пєскова - троє дітей від попереднього шлюбу: двоє синів і дочка Єлизавета.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше дружина Пєскова заявила, що розуміється на кулінарії і вміє смачно готувати виключно завдяки своєму українському походженню. Щоправда, цим талантом вона користуватися не любить.

Також акторка-путіністка Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", зірвалася на президента України Володимира Зеленського через його політичні амбіції.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред