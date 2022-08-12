На єдину доньку Валерії спустили бійцівських собак

Шена Шульгіна / скріншот

Дочка російської співачки Валерії, яка підтримує путінський режим, ледь не стала жертвою собак.

Анна Шульгіна зазнала сильного шоку після зустрічі з неадекватними, на її думку, собачниками. Інцидент стався в той час, коли сама Анна гуляла зі своїм домашнім вихованцем.

"На мене з Лізі тільки що два мужики (батько і син, як зрозуміла), злобно сміючись і відпускаючи нецензурні фразочки, спустили бультер'єра і американського стаффордширського тер'єра. Це було їх реакцією на прохання або взяти одну з собак на поводок, або надіти намордники", - поділилася Шульгіна в своєму Telegram-каналі.

За її словами, на неї з улюбленицею вже і раніше накидалися собаки, а врятувала тоді її випадковість.

На доньку Валерії ледь не напали собаки / скріншот

Нагадаємо, раніше російська співачка Валерія впала на карачки, послизнувшись на сходинках сцени. Інцидент стався під час зйомок шоу для російського пропагандистського каналу НТВ.

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