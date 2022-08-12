На єдину доньку Валерії спустили бійцівських собак

За її словами, на неї вже і раніше накидалися собаки.
Дочка російської співачки Валерії, яка підтримує путінський режим, ледь не стала жертвою собак.
Анна Шульгіна зазнала сильного шоку після зустрічі з неадекватними, на її думку, собачниками. Інцидент стався в той час, коли сама Анна гуляла зі своїм домашнім вихованцем.
"На мене з Лізі тільки що два мужики (батько і син, як зрозуміла), злобно сміючись і відпускаючи нецензурні фразочки, спустили бультер'єра і американського стаффордширського тер'єра. Це було їх реакцією на прохання або взяти одну з собак на поводок, або надіти намордники", - поділилася Шульгіна в своєму Telegram-каналі.
За її словами, на неї з улюбленицею вже і раніше накидалися собаки, а врятувала тоді її випадковість.
Нагадаємо, раніше російська співачка Валерія впала на карачки, послизнувшись на сходинках сцени. Інцидент стався під час зйомок шоу для російського пропагандистського каналу НТВ.
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