Повторила трюк патріарха Кирила: 54-річна Валерія впала на сцені

54-річна Валерія впала на сцені / скріншот

Російська співачка Валерія впала на карачки, послизнувшись на сходинках сцени.

Інцидент стався під час зйомок шоу для російського пропагандистського каналу НТВ.

На опублікованих в мережі кадрах видно, як артистка, яка бере участь в пропагандистських заходах на підтримку російської агресії проти України, вийшла на сцену в міні-сукні і після команди "оплески, рух в камеру" зробила кілька кроків вперед, після чого втратила рівновагу.

Користувачі мережі порівняли падіння співачки з недавнім казусом з російським Патріархом Кирилом, які нещодавно звалився на підлогу прямо під час служби.

Він послизнувся на мармуровій підлозі, а оточуючі не встигли його зловити.

Потім до нього підбігли інші священики і охорона, які допомогли піднятися. Кадри падіння потрапили в ефір російського телеканалу.

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