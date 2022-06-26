Повторила трюк патріарха Кирила: 54-річна Валерія впала на сцені

Співачка перечепилася і не змогла встояти на ногах.
Російська співачка Валерія впала на карачки, послизнувшись на сходинках сцени.
Інцидент стався під час зйомок шоу для російського пропагандистського каналу НТВ.
На опублікованих в мережі кадрах видно, як артистка, яка бере участь в пропагандистських заходах на підтримку російської агресії проти України, вийшла на сцену в міні-сукні і після команди "оплески, рух в камеру" зробила кілька кроків вперед, після чого втратила рівновагу.
Вся увага! Оплески! Для вас падає Валерія! pic.twitter.com/bhYExWvFA7- Андрій Пятов / аndrey Pyatov (@andreyvlz) June 25, 2022
Користувачі мережі порівняли падіння співачки з недавнім казусом з російським Патріархом Кирилом, які нещодавно звалився на підлогу прямо під час служби.
Він послизнувся на мармуровій підлозі, а оточуючі не встигли його зловити.
Потім до нього підбігли інші священики і охорона, які допомогли піднятися. Кадри падіння потрапили в ефір російського телеканалу.
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