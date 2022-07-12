"Ми не раби": Шевчук спробував виправдати мовчання росіян про війну в Україні

Шевчук спробував виправдати мовчання росіян про війну в Україні / скріншот

Російський рок-музикант, лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук, який засудив війну в Україні, висловився про мовчання своїх співгромадян.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій" музикант заявив, що у РФ теж є герої, а населення потрапило під окупацію влади.

"Хочу сказати, що росіяни – не раби, ми просто в окупації. У нас розстрілюють "Градами", мінами пропаганди. Найжорстокішими ріжуть законами, вбивають кожен день нашу пам'ять, наш розум, наш дух. Але ми тримаємося, і серед нас теж є герої, які ніколи не назвуться рабами. І я ось це дуже хотів сказати. Ми - не раби", - сказав Шевчук.

Також він додав, що росіяни – це стародавні єгиптяни, які тисячоліттями не розвивалися, а жили за канонами.

читайте також"Концертна діяльність добігає кінця": Шевчук заявив, що гурт ДДТ згортає роботу"Вони тисячоліттями поклонялися смерті, вирощували в "теплицях" мумії і чекали смерті. Вони стояли біля прірви і їх нічого не хвилювало. Ми на них схожі. Ми мало думаємо про життя і її прекрасності", – зазначив Шевчук, привівши в приклад російські села, де немає цивілізації.

Нагадаємо, що російський рок-музикант, поет-пісняр і лідер групи ДДТ Юрій Шевчук, який відкрито висловлює свою позицію щодо війни Росії в Україні, потрапив у поле зору російських силовиків.

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