"Ми його знайшли": Тимур Мірошниченко стане багатодітним батьком

Тимур та Інна Мірошниченко нарешті дочекалися свого малюка, якому подарують дім, любов і сімейний затишок.

https://glavred.net/stars/my-ego-nashli-timur-miroshnichenko-stanet-mnogodetnym-otcom-10477384.html Посилання скопійоване

Тимур та Інна Мірошниченко усиновлять хлопчика - тепер офіційно / колаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Український ведучий Тимур Мірошниченко і його дружина Інна нарешті здійснять мрію, до якої йдуть вже майже рік. Минулого літа пара виявила бажання взяти в сім'ю дитину, яка втратила дім.

Півроку вони проходили підготовку і підтверджували перед державою свою здатність подбати про прийомну дитину. Коли з усіма формальностями було покінчено, Мірошниченки зіткнулися з іншою проблемою - вони не могли знайти свого малюка.

Проте їм посміхнулася удача: сьогодні в Instagram Тимур та Інна оголосили, що дуже скоро у них з'явиться синочок, чому вони шалено раді.

відео дня

"Поки без подробиць. Ми написали заяву на усиновлення. Попереду збір документів для суду та сам суд. Ще зовсім трохи і синочок буде з нами!" - пишуть вони та публікують сімейне фото.

Тимур та Інна Мірошниченко вже виховують двох біологічних дітей - Мію та Марко. Сімейна пара планувала усиновити відразу двох дітей, але отримала дозвіл на одну дитину.

Тимур та Інна Мірошниченко усиновлять хлопчика - тепер офіційно / колаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Раніше стало відомо, що відносини української співачки Наді Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним перейшли на новий рівень - артистка познайомила обранця з мамою.

Також в мережі з'явилася реакція голлівудської зірки Наталі Портман на зраду її чоловіка, яка швидко стала надбанням громадськості. Інсайдери розкрили, яка атмосфера зараз панує в родині акторки.

Інші новини: