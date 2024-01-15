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Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

Анна Підгорна
15 січня 2024, 17:32
Гурт Тіф з Луганська був відомим у всій Україні з 1989 року.
Роман Кравчук
Роман Кравчук з гурту Тіф став солдатом армії країни-агресора / колаж: Главред, фото: twitter.com/OttoHansWolf1, фото зі сторінки тиф у Facebook

Український музикант Роман Кравчук, бас-гітарист і колишній учасник луганського панк-гурту Тіф був помічений у ролі солдата армії країни окупанта. У соціальній мережі Х став поширюватися ролик, на якому популярний артист в російській формі передає привіт шанувальникам і мріє, щоб війна закінчилася.

"Був колись у Луганську відомий за межами Луганської області панк гурт Тіф. Бас-гитарист цього гурту - Роман Кравчук виїхав кудись з Луганська ще до 2014-го року, та займав проукраїнську позицію. Але у 2022-му з'явилося відео, де він воює на боці росіян", - свідчить підпис до відео.

Відео датоване 2022 роком. Достеменно невідомо, чи живий зараз Роман Кравчук.

відео дня

У коментарях ті, хто раніше був шанувальником гурту Тіф, висловлюють своє розчарування вибором бас-гітариста воювати на боці окупанта. Інші відзначають, що Кравчук не виїжджав за межі Луганська, і під час повномасштабної війни його просто відловили та змусили служити країні-агресору.

Роман Кравчук
Роман Кравчук з гурту Тіф став солдатом армії країни-агресора / twitter.com/OttoHansWolf1

Раніше латвійська співачка Лайма Вайкуле зробила заяву про якість культури країни на болотах, від якої пропагандисти заверещали від образи.

Також стало відомо, що пісня Христини Соловій "Тримай" звучала в шоу дружини путініста Пєскова - Тетяна Навка вкрала трек в української співачки і зганьбила його перекладом на російську мову. Соловій має намір судитися.

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