Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

Український музикант Роман Кравчук, бас-гітарист і колишній учасник луганського панк-гурту Тіф був помічений у ролі солдата армії країни окупанта. У соціальній мережі Х став поширюватися ролик, на якому популярний артист в російській формі передає привіт шанувальникам і мріє, щоб війна закінчилася.
"Був колись у Луганську відомий за межами Луганської області панк гурт Тіф. Бас-гитарист цього гурту - Роман Кравчук виїхав кудись з Луганська ще до 2014-го року, та займав проукраїнську позицію. Але у 2022-му з'явилося відео, де він воює на боці росіян", - свідчить підпис до відео.
Відео датоване 2022 роком. Достеменно невідомо, чи живий зараз Роман Кравчук.
У коментарях ті, хто раніше був шанувальником гурту Тіф, висловлюють своє розчарування вибором бас-гітариста воювати на боці окупанта. Інші відзначають, що Кравчук не виїжджав за межі Луганська, і під час повномасштабної війни його просто відловили та змусили служити країні-агресору.
Раніше латвійська співачка Лайма Вайкуле зробила заяву про якість культури країни на болотах, від якої пропагандисти заверещали від образи.
Також стало відомо, що пісня Христини Соловій "Тримай" звучала в шоу дружини путініста Пєскова - Тетяна Навка вкрала трек в української співачки і зганьбила його перекладом на російську мову. Соловій має намір судитися.
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