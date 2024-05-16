Чоловік запроданки Тодоренко заговорив про власну смерть

Влад Топалов заговорив про смерть і про те, хто захищатиме після смерті Тодоренко.

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Топалов заговорив про смерть / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина reginatodorenko

Чоловік зрадниці-телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов несподівано заговорив про власну смерть.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, видання Стархіт, Топалова запитали, чи не хоче він завести ще одну дитину.

Влад Топалов зізнався, що готовий до появи в сім'ї ще однієї дитини.

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"Чи хочемо ще діток? Дуже хочу. Якщо чесно, я із задоволенням хочу ще третього пацана, тому що я вже знаю цю енергію. Регіша сказала, що, можливо, від нас піде, якщо буде третій", - сказав він.

Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим із вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

Топалов також пояснив, чому він хоче, щоб народився ще один, третій хлопчик.

"Я розумію, що це дуже велика опора мамі в разі моєї раптової або не дуже смерті коли-небудь. У неї такі лицарі будуть поруч, у неї є опора", - розповів він.

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Нагадаємо, раніше, в день, коли терористична Росія жорстоко обстріляла рідне місто телеведучої українського походження Регіни Тодоренко - Одесу, сама телеведуча викотила відео свого веселого і чудового відпочинку в Туреччині на своїй сторінці в Instagram.

Раніше чоловік путіністки і зрадниці України Регіни Тодоренко поділився секретами їхнього особистого життя. Так, пропагандистські телеграм-канали із задоволенням шерять відео, де Топалов розповідає про те, чи збирається він розлучатися з Тодоренко і розкриває дуже особисті речі.

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