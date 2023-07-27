Чоловік Ріанни засвітив нову прикрасу з танками в Z-стилістиці

Цього разу ASAP Rocky потрудився дати шанувальникам контекст, в якому він хвалиться на весь світ в чомусь, що нагадує російську військову символіку.

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ASAP Rocky показав прикрасу з Z-танками в діамантах / колаж: Главред, фото: instagram.com/asaprocky

Американський репер ASAP Rocky потрапив величезний скандал - через публічну демонстрацію російської військової символіки його захейтили шанувальники, які засуджують країну-агресора. Фото з кулоном у вигляді букви Z, складеної з діамантових танків, дуже швидко зникло зі сторінки музиканта, але прихильність фанатів повернути не так вже й просто.

Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явився знімок нового аксесуара з тією самою буквою, яка викликала стільки негативних емоцій. Втім, тепер стало зрозуміло, що це - не демонстрація підтримки репером війни в Україні, а данина поваги його первістку.

У травні 2022 року ASAP Rocky та співачка Ріанна вперше стали батьками. У них народився син, якого назвали RZA Athelston Mayers (Різза Ателастон Майерс) на честь лідера гурту Wu-Tang Clan Роберта Фіцджеральда Діггза.

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Таким чином буква Z з танків є лише середньою літерою імені сина ASAP Rocky, яке він наніс на аксесуари в рамках його співпраці з компанією Beats by Dre.

Решта літер імені малюка також виконані у військовій стилістиці - R із золотих куль, а А - з камуфляжної тканини. Ім'я сина репер наніс на американський прапор, обрамлений золотим джгутом.

ASAP Rocky показав прикрасу з Z-танками в діамантах / instagram.com/asaprocky

Раніше радянський і російський актор латвійського походження Івар Калниньш жорстко "проїхався" по РФ - артист зазначив, що за час повномасштабної війни все російське викликає у нього неприязнь.

Також стало відомо, що в РФ знімають серіал про правительку Київської Русі княгиню Ольгу на замовлення одного з головних пропагандистських каналів країни-окупанта.

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