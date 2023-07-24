РФ знімає серіал про правительку Київської Русі княгиню Ольгу

Режисером того, що в країні-окупанті назвали "переосмисленням", виступить режисер-путіністка Гай Германіка.

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Валерія Гай Германіка знімає серіал про княгиню Ольгу / колаж: Главред, фото: instagram.com/germanicaislove_official

Країна-агресор продовжує впевнено знищувати не тільки український народ, а й спотворювати наше минуле. Цього разу культурна апропріація, яка вже увійшла в окупантів у звичку, торкнулася легендарної правительки Київської Русі княгині Ольги.

РосЗМІ повідомляють, що головний пропагандистський канал їхньої країни створив держзамовлення на зйомку серіалу про княгиню Ольгу. Проєкт стане "художнім переосмисленням історії".

"Переосмислювати" чужу історію доручили скандальному режисерові Валерії Гай Германіці, яка починала свою кар'єру, як режисер фільмів для дорослих. У творчу тусовку країни-окупанта її довго не приймали через надмірний епатаж і зайвий натуралізм в її кінороботах.

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Зараз Гай Германіка є величезною прихильницею правлячої партії рф, і позиціонує себе, як праведну християнку. 8-серійний серіал, присвячений першому правителю Київської Русі (в рекламних анонсах слово "київської" сором'язливо опускають), який прийняв християнство, планують випустити на екрани в 2024 році.

Гай Германіка, яка знімала кіно про підлітків і мстивих жінок, називає саме їх ключовими фігурами своєї творчості, і спотворення історії на замовлення країни-окупанта вважає для себе "новим рівнем, як для художника".

Раніше стало відомо, що російський актор Олексій Серебряков, який підтримував Україну, перейшов на "темну сторону" - у мережі стрімко поширюється пропагандистський відеоролик з його участю.

Також стало відомо, що співак-путініст Олександр Буйнов, який дружив з Аллою Пугачовою та українською моделлю Інною Цимбалюк, рвався воювати на боці окупантів.

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