Чоловік зрадниці Тодоренко зізнався у стосунках із 17-річною

Влад Топалов балувався наркотиками і стосунками з малолітніми дівчатками.

https://glavred.net/stars/muzh-predatelnicy-todorenko-priznalsya-v-otnosheniyah-s-17-letney-10582394.html Посилання скопійоване

Регіна Тодоренко, Влад Топалов / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Російський співак і чоловік зрадниці Регіни Тодоренко Влад Топалов зізнався у стосунках із дівчиною, якій було всього 17 років.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Топалов, який кілька років вживав заборонені речовини і страждав від наркотичної залежності, вирішив зайнятися молоденькою дівчиною, щоб нібито витягти її із залежності.

За словами Топалова, вона страждала від анорексії і повільно гинула. "Коли я вперше прийшов до неї, ми розмовляли години дві. Після цього їй стало краще", - заявив Топалов.

відео дня

Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

Регіна Тодоренко - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно на своїй сторінці в Instagram Регіна Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму, і тримає правою рукою закинуту за голову ліву ногу.

А також Андрій Бедняков прокоментував бажання Тодоренко згодом повернутися до Одеси. Ведучий припустив, що Регіна підтримує намір країни-агресора захопити великі українські міста, і таким чином розраховує опинитися на малій батьківщині.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред