Російський співак і чоловік зрадниці Регіни Тодоренко Влад Топалов зізнався у стосунках із дівчиною, якій було всього 17 років.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Топалов, який кілька років вживав заборонені речовини і страждав від наркотичної залежності, вирішив зайнятися молоденькою дівчиною, щоб нібито витягти її із залежності.
За словами Топалова, вона страждала від анорексії і повільно гинула. "Коли я вперше прийшов до неї, ми розмовляли години дві. Після цього їй стало краще", - заявив Топалов.
Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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Зазначимо, нещодавно на своїй сторінці в Instagram Регіна Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму, і тримає правою рукою закинуту за голову ліву ногу.
А також Андрій Бедняков прокоментував бажання Тодоренко згодом повернутися до Одеси. Ведучий припустив, що Регіна підтримує намір країни-агресора захопити великі українські міста, і таким чином розраховує опинитися на малій батьківщині.
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