Чоловік покійної Руслани Писанки розкрив незвичайне ім'я артистки при хрещенні

Ігор Ісаков розповів, як назвали Руслану Писанку при хрещенні / Facebook/Igor Isakov

Вдівець акторки і телеведучої Руслани Писанки, бізнесмен Ігор Ісаков повідомив, що у вівторок, 2 липня, в німецькому місті Кайзерслаутерн відбулося перше прощання з артисткою.

Ісаков на своїй сторінці в Facebook зазначає - це не було поховання, а лише перший обряд за упокій душі Писанки. Також він розкрив раніше невідомий факт про дружину.

При хрещенні Руслана отримала друге ім'я - Руфіна, що в перекладі з латинської означає руда, золотисто-жовта. Про цю подробицю вдівець згадав неспроста.

Він попросив шанувальників таланту блискучої акторки не залишатися осторонь, і поставити свічку за упокій її душі.

"Ім'я Руслани при Хрещенні - Руфіна. В кого буде можливість, поставте свічечку ((( дякую всім всім... РS. Друзі, й ще нагадую... Це не похорони в Німеччині, це прощання тут, в місці де вона змушена була жити останні її дні. Похорони відбудуться в Києві (!) , Коли зможу привезти її додому..." - розповів вдівець Писанки.

Смерть Руслани Писанки

Нагадуємо, Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано, прах планують поховати на Байковому кладовищі в Києві. Коли відбуватиметься поховання Руслани Писанки, поки невідомо.

Інші новини: