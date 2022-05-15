"Нелюди хочуть переписати історію": Лариса Доліна принизила Україну в інтерв'ю про Донбас

Доліна назвала Донбас російським, а Україну-фашистами / instagram.com/larisa.doliha.official

Одеситка Лариса Доліна, чия кар'єра починала свій розквіт в Україні, в інтерв'ю для проросійського каналу RТ назвала український народ нелюдами, звинуватила у фашизмі і диктаті. Про це повідомляє Telegram-канал Боже, яке кончене з посиланням на росЗМІ.

Таку заяву співачка, чиї батьки були родом з Одеси, зробила під час відвідування невизнаного "ДНР" в День Республіки. Вона разом з актором Дмитром Дюжевим поклала квіти в Донецьку до Меморіалу Жертвам фашизму.

Пізніше в інтерв'ю рашистка Доліна розповіла, що вірить у перемогу рф у війні з Україною, і вже називає Донбас "нашим", тобто рашистським. Україну ж вона побічно звинуватила у фашизмі.

"Гордість і трепет одночасно. Гордість за народ, який тут живе, який вистоює, який вірить, що перемога буде за ними... за НАМИ! За те, що стільки років стоїть на своєму, стоїть за свою країну і за свободу. Без фашизму, без нацизму, без геноциду. Ось, що я відчуваю. Дуже трепетно, і дуже хвилююче.

Волелюбні народи: і ми, і народ Донбасу. І не приймаємо ні в якому вигляді диктат, нацизм, фашизм. Ми знаємо, що зараз діється в світі, і як люди хочуть... не люди, а я навіть не знаю, як їх назвати... переписати історію. І ми не дамо це зробити. З нами разом Донбас", - зі скорботним обличчям видала Доліна.

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